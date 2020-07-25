أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الصين تحتج على اقتحام أمريكيين مقر قنصليتها بهيوستن

03:28 م السبت 25 يوليه 2020
الصين تحتج على اقتحام أمريكيين مقر قنصليتها بهيوستن

الولايات المتحدة والصين

بكين - أ ش أ

أعربت الصين، اليوم السبت، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لاقتحام أمريكيين مقر القنصلية العامة الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير المناسبة للرد على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح اليوم تعليقًا على سيطرة مسؤولي إنفاذ قانون أمريكيين الليلة الماضية بالتوقيت المحلي على مقر القنصلية الصينية في هيوستن - إن "مباني القنصلية الصينية العامة في هيوستن هي بنايات دبلوماسية وممتلكات وطنية للصين. ووفقًا لمعاهدة فيينا والاتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية، لا يجوز للولايات المتحدة التعدي على مقر القنصلية الصينية العامة في هيوستن بأي شكل من الأشكال".

وأضاف بين "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لدخول الولايات المتحدة عنوة إلى مقر القنصلية العامة الصينية في هيوستن، وقدمت احتجاجات رسمية بهذا الشأن. وستتخذ الصين التدابير المناسبة والضرورية للرد على ذلك".

هذا المحتوى من

الصين اقتحام أمريكيين القنصلية الصينية مدينة هيوستن وزارة الخارجية الصينية

الخبر التالى:

إصابة 26 موظفا في بلدة سياحية نمساوية بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار جديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء لـ9 أحياء بالقاهرة