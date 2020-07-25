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السعودية: اختيار الحجاج هذا العام جرى إلكترونيا

02:05 م السبت 25 يوليه 2020
السعودية: اختيار الحجاج هذا العام جرى إلكترونيا

الدكتور صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعود

الرياض - أ ش أ

كشف وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، عن أن اختيار حجاج هذا العام جرى إلكترونيا، من دون وجود أي تدخل بشري في ظل جائحة كورونا المستجد.

وقال بنتن ـ في تصريح خاص مع قناة (العربية) الإخبارية أوردته اليوم السبت ـ إن "المملكة اختارت حوالي 70 في المائة من المتقدمين لإقامة شعائر الحج لهذا العام من المسلمين المقيمين داخل السعودية من جميع الجنسيات ولمن تنطبق عليهم الشروط الصحية وذلك عبر موقع على الانترنت".

وأضاف، أن المملكة العربية السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام بإجراءات محددة وبعدد محدد لأنها وضعت أولوية لحماية وحفظ النفس البشرية والمساهمة في عدم انتقال العدوى بين الحجاج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى استقبال المملكة لأكثر من 150 مليون حاج ومعتمر خلال 10 سنوات الماضية.

واستقبلت ‫وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدة دفعات من حجاج هذا العام.

ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقا متكاملا لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة ، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.

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اختيار الحجاج وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن

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