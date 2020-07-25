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روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد كورونا

10:03 ص السبت 25 يوليه 2020
روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد كورونا

روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد

روسيا - (أ ش أ)

وافقت السلطات الصحية الروسية، رسميًا على بدء الاختبارات السريرية للقاح ثان ضد فيروس كورونا، من إنتاج مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية.

وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، في بيان، أن وزارة الصحة الروسية منحت مركز "فيكتور" مصادقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاحه، الذي يعد من الأمصال المرشحة الأبرز ضد الفيروس التاجي، وسيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح بعد غد في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

وأعلنت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا، أن مركز "فيكتور" أنجز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية للقاح، الذي وصفته الحكومة الروسية سابقا بأنه أحد الأمصال المرشحة الأساسية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في 12 يوليو الجاري انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز "جاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة، والذي يعد أيضا من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد لمواجهة الفيروس التاجي.

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