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الأمير هاري وزوجته يرفعان دعوى لحماية خصوصية ابنهما من المصورين

05:58 م الجمعة 24 يوليه 2020
الأمير هاري وزوجته يرفعان دعوى لحماية خصوصية ابنهما من المصورين

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان

(وكالات):

رفع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير اتهموهم بالتقاط صور ”على نحو غير قانوني“ لابنهما آرتشي.

وأشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس انجليس، إلى ”سلسلة انتهاكات“ لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهرا، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر بيان أصدره محامي حفيد ملكة بريطانيا وزوجته أن ”دوق ودوقة ساسكس يرفعان هذه الدعوى القضائية لحماية خصوصية طفلهما في منزلهما دون تطفل من المصورين ولفضح وردع الساعين للتربح من هذه الأفعال غير القانونية“.

كما ذكرت الدعوى القضائية أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.

وقالت الدعوى إن الزوجين لا يريدان ”أي معاملة خاصة“ ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا.

ويعيش هاري وميجان الآن في لوس انجليس بعدما تخليا عن واجباتهما الملكية في نهاية مارس.

وانتقلا للعيش خارج بريطانيا بعد خلافاتهما مع الإعلام بسبب التغطية المكثفة لحياتهما الخاصة.

الخصوصية الأمير هاري ميجان ماركل تصوير الأطفال

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