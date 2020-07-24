العراق: تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس
بغداد - (أ ش أ):
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.
وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، دون ذكر أيه تفاصيل أخرى عن عملية التحرير.
وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أفادت أمس باختطاف ناشطة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون في وسط بغداد، مؤكدة أنها تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
90413
عدد المصابين
-
31066
عدد المتعافين
-
31066
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15321211
عدد المصابين
-
8721542
عدد المتعافين
-
625888
عدد الوفيات
إعلان