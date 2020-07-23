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القضاء الأمريكي يأمر بإخراج محامي دونالد ترامب السابق من السجن

06:21 م الخميس 23 يوليه 2020
القضاء الأمريكي يأمر بإخراج محامي دونالد ترامب السابق من السجن

مايكل كوهين

واشنطن - أ ش أ

أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم الخميس، بإطلاق سراح "مايكل كوهين" المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بحلول ظهر غدٍ الجمعة.

وأوضح القضاء الأمريكي - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية اليوم - أن السبب الذي أعيد لأجله كوهين إلى السجن كان الانتقام لعدم موافقته على عدم نشر كتاب عن ترامب أثناء إجازة من السجن.

وكان كوهين قد بدأ قضاء مدة عقوبة تصل إلى 3 سنوات عام 2019.

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