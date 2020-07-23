القضاء الأمريكي يأمر بإخراج محامي دونالد ترامب السابق من السجن

واشنطن - أ ش أ

أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم الخميس، بإطلاق سراح "مايكل كوهين" المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بحلول ظهر غدٍ الجمعة.

وأوضح القضاء الأمريكي - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية اليوم - أن السبب الذي أعيد لأجله كوهين إلى السجن كان الانتقام لعدم موافقته على عدم نشر كتاب عن ترامب أثناء إجازة من السجن.

وكان كوهين قد بدأ قضاء مدة عقوبة تصل إلى 3 سنوات عام 2019.