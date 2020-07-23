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أردوغان مُستفزًا العالم: أحرزنا إنجازات تاريخية في سوريا وليبيا والمتوسط

02:14 م الخميس 23 يوليه 2020
أردوغان مُستفزًا العالم: أحرزنا إنجازات تاريخية في سوريا وليبيا والمتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات:

فيما يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزاز المنطقة والعالم، أشاد بمهارة القوات المسلحة لبلاده، زاعمًا أنها أتاحت لأنقرة إحراز ما وصفه بـ "إنجازات تاريخية" داخل حدودها وخارجها.

جاء ذلك ذلك في رسالة دونها أردوغان بدفتر الزائرين، خلال زيارته الخميس برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية الرئيس مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

وقال أردوغان في رسالته مخاطبا الراحل مصطفى أتاتورك: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا"، حسبما نقلت "الأناضول".

وتابع: "الإنجازات التاريخية التي أحرزناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب، تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا".

وشدد أردوغان على استمرار القوات التركية في ضمان أمن بالبلاد "بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها"، مُستذكرًا العسكريين الأتراك الذين فارقوا الحياة خلال أداء الخدمة.

واختتم رسالته إلى أتاتورك: "أتمنى أن يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى خيرا لبلدنا وشعبنا وللقوات المسلحة التركية، لتنعم روحك بالسلام".

يتزامن ذلك مع دعوة الرئيس الفرنسي ونواب أوروبيين لفرض عقوبات على تركيا، تنديدًا بتحركاتها البحرية في شرق المتوسط وتدخلاتها في ليبيا.

أردوغان سوريا ليبيا مصطفى كمال أتاتورك

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