أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ترامب: احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى أمر وارد

12:42 ص الخميس 23 يوليه 2020
ترامب: احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى أمر وارد

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى في بلاده، أمر وارد، وهذا بعدما أمهلت الحكومة الأمريكية، القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس، 72 ساعة لإغلاقها وسط اتهامات واسعة النطاق بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية الإجراء بأنه "تصعيد غير مسبوق" وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لم تحددها.

وجدد الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، هجومه على الصين متهمًا إياها بالسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه ترامب، بأنه "طاعون صيني".

وتابع ترامب: "كنا الأفضل اقتصاديا قبل دخول الوباء الصيني".

دونالد ترامب قنصليات صينية الحكومة الأمريكية أنشطة تجسس

الخبر التالى:

الرئيس الأمريكي: وباء كورونا تفاقم في شيكاغو بعد إعادة فتحها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور والفيديو.. "صلاح بعلم مصر".. لحظات تتويج ليفربول بلقب "بريميرليج"