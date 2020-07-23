ترامب: احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى أمر وارد
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى في بلاده، أمر وارد، وهذا بعدما أمهلت الحكومة الأمريكية، القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس، 72 ساعة لإغلاقها وسط اتهامات واسعة النطاق بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية الإجراء بأنه "تصعيد غير مسبوق" وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لم تحددها.
وجدد الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، هجومه على الصين متهمًا إياها بالسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه ترامب، بأنه "طاعون صيني".
وتابع ترامب: "كنا الأفضل اقتصاديا قبل دخول الوباء الصيني".
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