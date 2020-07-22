بعد الإقرار رسميًا.. إثيوبيا تنشر أول فيديو لعملية ملء سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

نشر التلفزيون الإثيوبي، الأربعاء، لقطات تُظهِر عملية ملء سد النهضة وبحيرة السد، وذلك بعد إعلان أديس أبابا رسميًا إنجاز المرحلة الأولى من عملية الملء.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "إثيوتيوب" عبر تويتر ونسبه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) والتليفزيون الإثيوبي (إي تي في)، لحظة دخول المياه إلى بحيرة السد، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

#Breaking:



PM Abiy Ahmed congratulates Ethiopians on 1st year filling of #GERD



(Credit: EBC/ENA) pic.twitter.com/vFAUeAlKLC — EthioTube (@EthioTube) July 22, 2020

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أقرّ رسميًا، أمس الثلاثاء، بإنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، وذلك بعد أيام من نفي بلاده بدء ملء خزان السد.

كان الاجتماع عُقد برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ووفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اختُتم الاجتماع الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الثلاث بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل .

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من المناقشات الفنية، بشأن التعبئة لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما في اتفاق شامل.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي أنه تم الاتفاق على "استمرار المناقشات بشأن المسائل التقنية والقانونية العالقة ليتم الاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، مؤكدًا أن الاتفاق سيكون "شاملًا ومُستدامًا ويضمن الاستخدام العادل للمياه".