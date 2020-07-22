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واشنطن توضح سبب إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن

02:24 م الأربعاء 22 يوليه 2020
واشنطن توضح سبب إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس جاء من أجل حماية الملكية الفكرية الأمريكية.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الجانب الأمريكي طلب إغلاق قنصليتنا في هيوستن، وندين بشدة هذه الخطوة الشائنة"، وحثت أمريكا على تصحيح القرارات الخاطئة و"إلا سيكون هناك رد".

هذا المحتوى من

Asha
واشنطن مدينة هيوستن ولاية تكساس إغلاق القنصلية الصينية

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