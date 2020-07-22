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تايوان: المئات من سكان هونج كونج يطلبون المساعدة للخروج منها

10:09 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
تايوان: المئات من سكان هونج كونج يطلبون المساعدة للخروج منها

وزير خارجية تايوان جوزيف وو

تايبيه- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التايواني اليوم الأربعاء أن البلاد تلقت المئات من طلبات المساعدة من أشخاص في هونج كونج يفكرون في مغادرة المنطقة الخاضعة للسيطرة الصينية.

وأطلقت تايوان في وقت سابق من هذا الشهر برنامجا، يحمل اسم "مكتب المبادلات والخدمات بين تايوان وهونج كونج"، بهدف مساعدة سكان هونج كونج الراغبين في اللجوء والباحثين عن فرص للانتقال إلى تايوان.

وقال وزير الخارجية "جوزيف وو" إن معظم المتصلين استفسروا عن إمكانية القدوم إلى تايوان للهجرة والدراسة والاستثمار.

وأضاف "وو"، في مؤتمر صحفي مع مراسلين أجانب في تايبيه، إن بعضهم سأل أيضا عما إذا كان بإمكان الحكومة التايوانية توفير ملاذ آمن للأشخاص القلقين بشأن سلامتهم في هونج كونج.

وتم افتتاح المكتب في الأول من يوليو، بعد يوم واحد من تفعيل الصين لقانونٍ للأمن القومي لهونج كونج. وقد أثار القانون مخاوف بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة، كما أثار إدانات من حكومات من حول العالم.

يذكر أن تايوان بها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.

جوزيف وو تايبيه هونج كونج

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