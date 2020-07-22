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كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:19 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد ليصل إجمالي المصابين إلى 13 ألفا و879 حالة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن معدل الإصابات الجديدة اليومي بفيروس كورونا ارتفع مجددا ليتجاوز عتبة الـ60 حالة بعد 6 أيام من وصوله إلى هذا المستوى يوم 17 من هذا الشهر.
ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع الحالات الوافدة من القادمين من الخارج وحالات الإصابة محليا بصورة كبيرة، على وجه الخصوص اكتشاف حالات إصابة مستمرة في مراكز رعاية المسنين وفي وحدة عسكرية في المنطقة الحدودية مع كوريا الشمالية.
وحسب طرق انتقال العدوى، جاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليا.
وحسب المناطق، بلغت 16 حالة جديدة في سول و8 حالات في إقليم كيونجكي و4 حالات في إنتشون وحالة واحدة في كوانغجو.
وسجلت الحالات الوافدة من القادمين من الخارج رقما عشريا منذ يوم 26 من الشهر الماضي.
ومن بين الـ 34 حالة وافدة، سجلت السلطات الصحية 19 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي في المطارات والمواني. وأما الـ15 حالة المتبقية جاءت من خلال خضوع الوافدين للحجر الصحي في منازلهم ومرافق الحجر الصحي المؤقتة.
وكانت أوزبكستان أكثر دولة من حيث عدد الوافدين المصابين بـ11 شخصا، وتلتها الفلبين بـ7 أشخاص والولايات المتحدة بـ5 أشخاص وكازخستان بـ4 أشخاص واندونيسيا بشخصين وتركيا والعراق وقطر وسريلانكا والكويت بشخص واحد لكل منها.
وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 297 بزيادة حالة وفاة واحدة.

هذا المحتوى من

Asha
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