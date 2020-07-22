أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

06:07 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
أعلن الجيش الأرميني ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه رد على هجوم من جانب القوات الخاصة الأذربيجانية على الحدود الشمالية بين البلدين.

وكان القتال بين الدولتين المتجاورتين قد هدأ خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع أعمال عنف في 12 يوليو واستمرت عدة أيام.

ومع ذلك، ذكر الجيش الأرميني عبر تويتر أن قتالا اندلع مجددا يوم الثلاثاء عندما حاولت القوات الخاصة الأذربيجانية مهاجمة موقع يسمى "أنفاخ"، "لكنها فشلت وفرت بعد خسائر".

وسبق لأرمينيا وأذربيجان أن خاضتا حربا على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وقتل في هذه الحرب نحو 30 ألف شخص.

الجيش الأرميني القوات الخاصة الأذربيجانية هجوم مسلح

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان