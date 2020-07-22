أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الحكومة البلغارية تنجو من تصويت بحجب الثقة وسط استمرار الاحتجاجات

04:21 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
الحكومة البلغارية تنجو من تصويت بحجب الثقة وسط استمرار الاحتجاجات

أرشيفية

صوفيا - (د ب أ):
واصل محتجون بلغاريون تحركاتهم الاحتجاجية الثلاثاء بعد أن نجت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، بسهولة من تصويت على حجب الثقة في البرلمان.

وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان قبيل التصويت ولوحوا بعلم البلاد، قبل أن تتبدد آمالهم في هزيمة الحكومة.

إلا أن المحتجين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات بإجراءات على مدى أسبوعين وتجديد المطالب لبوريسوف بالاستقالة وإجراء انتخابات جديدة.

ويتهم المحتجون الائتلاف الحاكم، الموجود في السلطة منذ 2017، بالفساد وأن له علاقات مع طبقة رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب النفوذ.

وأيد 102 نائب فقط في البرلمان الذي يضم 240 عضوا اقتراح سحب الثقة.

الحكومة البلغارية الحكومة الائتلافية احتجاجات بويكو بوريسوف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان