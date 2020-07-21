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إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

07:46 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، فيما برر رئيس الوزاء الإثيوبي أبي أحمد، في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية، إن بدء ملء الخزان يتزامن مع زيادة نسبة الأمطار.

جاءت تصريح أبي أحمد في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، قبل قليل، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر يُعقد الآن، إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضروريا” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

سد النهضة إثيوبيا السودان الحكومة الإثيوبية أبي أحمد

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