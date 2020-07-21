وزارة العدل الأمريكية تتهم قراصنة صينيين بسرقة أبحاث حول لقاح كورونا‎

وكالات

وجهت وزارة العدل الأمريكية، تهمًا بالتجسس لقراصنة إنترنت تقول إنهم على صلة بالاستخبارات الصينية، حسبما ذكرت العربية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن قراصنة على صلة بالصين، سرقوا أبحاث خاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وتسعى عدة دول بينها روسيا والصين والولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا، إلى تطوير لقاح لكورونا، في سباق مع الزمن حسبما يصف العلماء والمراقبون للأبحاث التي تجرى.

واتهمت الولايات المتحدة، الصين في مايو الماضي، بمحاولة سرقة أبحاث أمريكية حول ابتكار لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

وأوضحت وكالات الأمن في البلاد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقًا في عمليات قرصنة رقمية نفذها أفراد تربطهم صلة بالصين، واستهدفت مؤسسات بحثية أمريكية وشركات أدوية تشارك في مكافحة فيروس كورونا.

وردت بكين، بعد ذلك في بيان لخارجيتها قائلة: "إن الاتهامات الأمريكية بأن بكين تعمل على سرقة أبحاث اللقاحات الأمريكية سخيفة".