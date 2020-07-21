الصين تختبر لقاحا ضد فيروس كورونا
وكالات:
شارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، صيني هجين يقوم على أساس "ناقل الفيروس"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وحسب دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، فإن هذا "اللقاح (الهجين) يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس Ad5-nCoV وهو آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم المرضى بعد تلقيح واحد".
وجاء في الدراسة: "في الفترة بين 11-16 أبريل 2020، تم تحديد 603 متطوعين وانتقاء 503 منهم، للمشاركة في الاختبار (نصفهم من الرجال، ومتوسط عمر المتطوعين 39.7 عاما)".
وذكرت المجلة، أن أعمار حوالي 65٪ منهم تتراوح بين 18 و 44 عاما، وحوالي 25٪ تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما، والباقي عمرهم فوق 55 سنة.
وقال رئيس مجموعة تصميم وتطوير اللقاح، اللواء في الجيش الصيني الأكاديمي تشن وي: "وجود الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بين المتطوعين، يعتبر مهما للغاية في التجارب السريرية للقاح، لأن كبار السن يواجهون ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض شديدة أو خطر الموت".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان