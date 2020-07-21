الصين تختبر لقاحا ضد فيروس كورونا

وكالات:

شارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، صيني هجين يقوم على أساس "ناقل الفيروس"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وحسب دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، فإن هذا "اللقاح (الهجين) يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس Ad5-nCoV وهو آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم المرضى بعد تلقيح واحد".

وجاء في الدراسة: "في الفترة بين 11-16 أبريل 2020، تم تحديد 603 متطوعين وانتقاء 503 منهم، للمشاركة في الاختبار (نصفهم من الرجال، ومتوسط عمر المتطوعين 39.7 عاما)".

وذكرت المجلة، أن أعمار حوالي 65٪ منهم تتراوح بين 18 و 44 عاما، وحوالي 25٪ تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما، والباقي عمرهم فوق 55 سنة.

وقال رئيس مجموعة تصميم وتطوير اللقاح، اللواء في الجيش الصيني الأكاديمي تشن وي: "وجود الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بين المتطوعين، يعتبر مهما للغاية في التجارب السريرية للقاح، لأن كبار السن يواجهون ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض شديدة أو خطر الموت".