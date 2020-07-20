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القمة الأوروبية الحالية تتجه لتصبح أطول قمة في تاريخ التكتل

10:51 م الإثنين 20 يوليه 2020
القمة الأوروبية الحالية تتجه لتصبح أطول قمة في تاريخ التكتل

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

تتجه قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، المنعقدة حاليًا في بروكسل، لتصبح أطول قمة تنعقد في تاريخ التكتل.

يأتي ذلك لأنه لم يعد أحد يشك مساء اليوم الاثنين، من أن قمة زعماء دول التكتل، ستستمر حتى ساعة مبكرة من صباح غد الثلاثاء، حيث ستتجاوز هذه القمة عند الساعة الرابعة والنصف من صباح غد، الرقم القياسي الذي كانت سجلته القمة الأوروبية في نيس عام 2000.

كان زعماء دول الاتحاد الأوروبي، يتفاوضون في تلك القمة على معاهدة جديدة للتكتل أتاحت لأوروبا مزيد من الاندماج، وهي التي مهدت السبيل أمام ضم أعضاء جدد من دول وسط وشرق أوروبا مثل مالطا وقبرص. وقد استغرقت القمة آنذاك نحو 90 ساعة من قبل ظهر الخميس إلى وقت مبكر من صباح الاثنين، وشملت هذه المدة مشاورات مع الدول المرشحة للانضمام.

وإذا ما تم طرح مدة المشاورات مع الدول المرشحة للانضمام، فإن مدة انعقاد المدة الحالية ستتجاوز مدة انعقاد قمة نيس عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي يضم 15 دولة فقط إبان انعقاد قمة نيس.

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