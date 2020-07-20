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إصابة فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في جنين

10:06 ص الإثنين 20 يوليه 2020
إصابة فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (د ب أ):

أصيب شاب فلسطيني اليوم الاثنين برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات "الاحتلال" المدينة ومخيمها، واعتقالها لأسيرين محررين.

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت شابا لساعات، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تخلي سبيله".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دمرت "حاجز المحبة" التابع لقوى الأمن الفلسطينية عند مدخل جنين الجنوبي، الذي أقيم من قبل لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

قوات إسرائيلية إصابة فلسطيني الضفة الغربية اقتحام مدينة جنين

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