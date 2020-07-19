ترامب: فيروس كورونا سيزول عاجلاً أم آجلاً

واشنطن - (ا ف ب)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحاته التي أكد فيها أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) سيزول عاجلاً أم آجلاً، في الوقت الذي تشهده فيه بلاده ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا الجديدة، مؤكدًا رفضه فكرة فرض وضع الكمامات على المستوى الوطني.

وصرح الرئيس الأمريكي في حديث ل"فوكس نيوز صنداي": "في النهاية سأكون على حق، تعلمون قلت سيزول وأكرر ذلك".

وأضاف "سيزول الفيروس وسأكون على حق".

وسجلت أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد خلال 24 ساعة بحسب تعداد السبت لجامعة جونز هوبكينز ما يرفع إلى 3,7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء.

واكد ترامب أن "العديد من الحالات الجديدة هي في صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم".

وأضاف "لديهم نزلة برد الكثير من هذه الحالات يجب ألا تحتسب كإصابات" لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا.

وتابع "لا يجرون فحوصا كثيرة لكشف الإصابة".

وبالنسبة لنسبة الوفيات أكد ترامب أن بلاده "تسجل أحد أدنى المستويات وربما الأدنى في العالم" ما يرفضه بعض الخبراء.

وعما اذا كان يفكر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني بعدما جعلت مدن وولايات هذا الامر إلزاميا في الأماكن العامة، قال "لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرية ولا أوافق من يزعمون أن كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات".

ويرفض ترامب وضع الكمامة ولم يظهر علنا بها سوى مرة.

وقال "قبلا كان الجميع يقولون لا تضعوا الكمامات وفجأة بات على الجميع وضع الكمامات وكما تعلمون تسبب الكمامات مشاكل أيضا. بناء عليه، اعتقد أن الكمامات جيدة".

وسجلت في الولايات المتحدة 140 ألف وفاة بكوفيد-19.