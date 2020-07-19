بينهم الفارسية.. "شؤون الحرمين" تعلن ترجمة خُطبة عرفة إلى 5 لغات

(وكالات):

تستعد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام ، بعدد ٥ لغات عالمية "الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية".

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد، إن ترجمة خطة عرفات الى خمسة لغات تأتي "لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين".

وتبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة.

ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

وقال البيان "أن المملكة تستمر للعام الثالث على التوالي لترجمة خطبة عرفة إلى ٥ لغات،لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع".

كما أن العمل قائم في المشروع وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، بوجود فريق العمل مؤهلين تقنياً ولغويا لأداء هذه المهمة .

يُذكر أنه تم تكليف الرئاسة بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، وذلك ابتدأً من حج عام 2018.

ومن المقر ر ان لا يزيد عدد الحجاج هذا العام عن 10 آلاف حاج من داخل المملكة ، بعد ان كان العام الماضي حوالي 2.5 مليون حاج بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد .

نشير هنا الى 70 % من الحجاج سيكونون من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، وممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.