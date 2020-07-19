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الصين تعلن "وضع الحرب" في شينجيانج لمكافحة فيروس كورونا

06:29 ص الأحد 19 يوليه 2020
الصين تعلن "وضع الحرب" في شينجيانج لمكافحة فيروس كورونا

الصين تعلن "وضع الحرب" في شينجيانج لمكافحة فيروس ك

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات في إقليم شينجيانج غربي الصين "وضع الحرب" في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة كبح الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطات شينجيانج تسجيل 17 حالة اصابة مؤكدة، و 23 حالة عدوى بدون أعراض في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مع وضع 269 شخصا تحت الملاحظة.

وحدثت طفرة صغيرة في منتصف الأسبوع، وبحلول يوم الخميس وضعت السلطات مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانج قيد الإغلاق. وتم بشكل سريع تعليق الرحلات الجوية وخدمات مترو الأنفاق وخدمات القطارات.

وجاء في بيان لحكومة شينجيانج نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم أيضا منع التجمعات العامة .

ووفقا لبيان صادر عن تشانج وي مدير لجنة الصحة ببلدية أورومتشي في وقت متأخر من يوم السبت، قامت السلطات الصحية بتخصيص الموارد لشينجيانج وستنقل طواقم طبية لإجراء فحوصات مكثفة في جميع أنحاء أورومتشي.

سيطرت الصين إلى حد كبير على جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة ، منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

الصين فيروس كورونا إقليم شينجيانج أورومتشي

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