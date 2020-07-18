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رئيس الأركان الجزائري يشهد مراسم تنصيب قائد جديد للقوات الجوية

03:19 م السبت 18 يوليه 2020
رئيس الأركان الجزائري يشهد مراسم تنصيب قائد جديد للقوات الجوية

سعيد شنقريحة

الجزائر - (أ ش أ)

شهد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت، مراسم تعيين اللواء محمود لعرابة، قائدًا جديدًا للقوات الجوية خلفًا للواء حميد بو معيزة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إن الفريق شنقريحة، نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قام اليوم السبت، بحضور مراسم تنصيب اللواء لعرابة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء بو معيزة وفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر في 27 يونيو الماضي.

وهنأ اللواء شنقريحة القائد الجديد للقوات الجوية ووصفه بأنه كرس حياته كلها لخدمة الجيش والجزائر، مشيرًا إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لموضوع تحفيز المورد البشري، في صفوف الجيش، لأن العنصر البشري المؤهل والمحفز كما ينبغي، هو الضمانة الأكيدة لبلوغ الأهداف المطلوبة، وأداء المهام الموكلة على الوجه الأكمل والأمثل.

وأضاف شنقريحة "على القائد الفطن، علاوة على واجب تحليه بالصرامة اللازمة، والانضباط المثالي، والالتزام بالقوانين والنظم، ومراعاة ضوابط المهنة العسكرية، أن يعرف كيف يثمن لمرؤوسيه أعمالهم وجهودهم، ولا يبخسهم حقوقهم المادية والمعنوية، ويحفزهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود، ويعرف كذلك كيف يزرع فيهم روح المبادرة وروح التنافس الشريف".

وأشاد رئيس الأركان الجزائري بالدرجة العالية من الجاهزية والاحترافية التي بلغتها القوات الجوية الجزائرية، والتي تجسدت مؤخرا في النجاح الباهر لعمليات نقل التجهيزات الطبية من الصين ورفاة شهداء المقاومات الشعبية من فرنسا، علاوة على المهام الدائمة في مجال حماية المجال الجوي الجزائري.

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