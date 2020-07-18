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وزير خارجية أرمينيا: تركيا تزيد التوتر في عدة مناطق

02:56 م السبت 18 يوليه 2020
وزير خارجية أرمينيا: تركيا تزيد التوتر في عدة مناطق

وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان

وكالات:

قال وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان، إن تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياستها في المنطقة، وتمثل خطورة جيوسياسية كبيرة.

وتابع زوهراب مناتساكانيان، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الأفعال التركية لا تسهم في إيجاد حلول سلمية للمنطقة، مضيفًا أنها تعمل على زيادة التوتر في أماكن عدة.

وأوضح أن السياسات التركية تجاه التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة، مشددًا على أن بلاده لديها شركاء وإمكانيات للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن حل ملف ناغورنو قرة باغ الوحيد يأتي عبر الحوار بين الأطراف المعنية.

واندلع الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة المرتفعات في ناجورنو قرة باغ، وهي منطقة متنازع عليها كانت جزءا من أذربيجان قبل تفكك الاتحاد السوفييتي، ولكن قبل ذلك كان يقطنها الأرمينيين العرقيون، وفي فبراير 1988 بعد حكم ناجورنو قرة باغ المستقل أعلنت المنطقة انسحابها من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

واندلعت التوترات وانفجرت إلى عمل عسكري واسع النطاق - في الفترة من 1992 إلى 1994 - للسيطرة على المنطقة وسبعة أقاليم متجاورة بعد أن فقدت أذربيجان سيطرتها عليها، وتجري محادثات بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ منذ عام 1992 في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بقيادة رؤسائها الثلاثة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان تركيا أرمينيا أذربيجان

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