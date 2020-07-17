‏السودان: قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل حول سد النهضة

‎وكالات:

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، عن عقد قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل حول سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

فيما جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، التأكيد على ثوابت الموقف المصري من أزمة سد النهضة انطلاقا مما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، بحسب متحدث رسمي.

وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس رامافوزا أشاد بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

وأضاف أنه "تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية".