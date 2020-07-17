حاكم ولاية أمريكية يقاضي عمدة مدينة سعيا لعرقلة أمر ارتداء الكمامة الإلزامي

واشنطن - (د ب أ):

رفع برايان كيمب حاكم ولاية جورجيا الجمهوري يوم الخميس دعوى قضائية ضد كيشا لانس بوتومز عمدة مدينة أتلانتا الديمقراطية - أكبر مدن الولاية - في مسعى منه لعرقلة أمرها بشأن الارتداء الإلزامي للكمامة .

وتأتي الدعوى التي قدمها كيمب في الوقت الذي أصبحت فيه قضية ارتداء الكمامة- والتي تحظى بدعم واسع من قبل خبراء الصحة العامة للحد من انتقال فيروس كورونا- قضية سياسية خلافية في الولايات المتحدة.

ورفض العديد من حكام الولايات الجمهوريين إصدار أوامر إلزامية بارتداء الكمامات على الرغم من تشجيع سكانها على تغطية وجوههم، كرد فعل ضد أوامر الصحة العامة التي تحض عليها الحكومة في أجزاء من البلاد.

وارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كمامة بشكل علني لأول مرة بعد أشهر من تعليقات النقاد وخبراء الصحة العامة بأن على الرئيس اتخاذ موقف أكثر صرامة في ارتداء الكمامات.

وجاء في دعوى كيمب ضد العمدة كيشا لانس بوتومز ومجلس مدينة أتلانتا أن بوتومز "تجاوزت سلطتها الممنوحة لها بحكم القانون بإصدار أوامر تنفيذية أكثر تقييدا من الأوامر التنفيذية للحاكم كيمب".

وتأتي المعركة السياسية في الوقت الذي تشهد فيه جورجيا ارتفاعًا سريعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب العديد من الولايات في جنوب الولايات المتحدة.

وبحسب السلطات الصحية المحلية العامة، يوجد في الولاية أكثر من 131 ألف حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3110 حالة وفاة.