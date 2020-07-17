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العراق يستأنف عمليات التبادل التجاري مع الكويت وإيران بعد توقف بسبب كورونا

12:56 ص الجمعة 17 يوليه 2020
العراق يستأنف عمليات التبادل التجاري مع الكويت وإيران بعد توقف بسبب كورونا

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي مساء اليوم الخميس استئناف التبادل التجاري مع كل من الكويت وإيران، وفق الضوابط الصحية لمكافحة فيروس كورونا المطبقة في البلاد منذ مارس الماضي.


وقال الوائلي، في بيان صحفي "إن اللجنة العليا للسلامة الوطنية المشرفة على تطبيق إجراءات الحد من فيروس كورونا في العراق، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واتخذت قرارات مهمة تخدم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي أبرزها استئناف التبادل التجاري مع كل من الكويت وإيران".

وأوضح أن هيئة المنافذ الحدودية ستستأنف نشاطها التجاري عبر "منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان ومنفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى مع إيران ومنفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وفق الضوابط والتعليمات الصحية الصادرة من اللجنة العليا التي أكدت على اقتصار المنافذ على التبادل التجاري فقط، ولا يسمح بدخول المسافرين من خلال تلك المنافذ".


وذكر أن عمليات التبادل التجاري عبر هذه المنافذ ستكون أسوة باستئناف التبادل التجاري في منفذي "زرباطية ومندلي الحدوديين مع إيران".

مصطفى الكاظمي العراق هيئة المنافذ الحدودية فيروس كورونا

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