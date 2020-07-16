بومبيو: السياسة الخارجية الأمريكية تركز على تعزيز الحريات الدينية

واشنطن - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، أن السياسة الخارجية الأمريكية تركز بشكل أكبر على تعزيز الحريات الدينية، في ما وصف بأنه تحول فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي ستعززها واشنطن على الصعيد الدولي.

وكان خطاب السياسة في فيلادلفيا مثقلاً بفكرة الاستثنائية الأمريكية، حيث أصر بومبيو على أن الولايات المتحدة في وضع فريد لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بومبيو :"أمريكا مميزة. أمريكا جيدة أمريكا تفعل الخير".

وشدد بومبيو في كلمته على أهمية حقوق الملكية والحرية الدينية، مضيفا أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيعملون على تعزيز هذه القيم.