وزير الطاقة السعودي: قرار خفض إنتاج النفط بدأ على مستوى سيادي سئمنا تحمل أعباء الآخرين

وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "من كان يعتقد أن المملكة ستقف منهكة عرف أنه مخطئ"، مضيفًا " سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين".

وتابع في لقاء مع فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس "ثقة خادم الحرمين وولي العهد مكنتنا من اتخاذ القرار السيادي الصائب"، لافتًا إلى أن "التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديا صائبا".

وأوضح أنه كان هناك اختلاف بين السعودية وروسيا وليس خلافا حول آثار جائحة "كوفيد-19" على أسواق النفط، لافتًا إلى أن النقاش مع الروس كان حول آلية التعامل مع الأزمات.

وتابع أن "العمل الاستباقي أقل تكلفة من المعالجة بعد فوات الوقت".

وكان وزير الطاقة السعودي أكد الأربعاء، أن أوبك+ تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.

وصرح الوزير أيضا بأن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.

أدلى الوزير بتصريحاته قبيل اجتماع للجنة وزارية مهمة في تكتل أوبك+ وقال إن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس حيث سيجري استهلاك البراميل الإضافية محليا.