فرنسا: سنجعل ارتداء الكمامات إلزاميًا في الأماكن المغلقة المفتوحة للجمهور

باريس - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن بلاده ستجعل ارتداء الكمامات الواقية، الزاميا، في جميع الأماكن المغلقة المفتوحة للجمهور، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال كاستيكس أمام مجلس الشيوخ في باريس، إن وضع فيروس كورونا على الصعيد الوطني "يسير في اتجاه إيجابي نوعا ما".

إلا أنه أوضح أن هناك "حالات محلية معينة تستدعي مزيدا من اليقظة"، في إشارة إلى أراضي جويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية.

ويشار إلى أن فرنسا هي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة. وكان قد تم فرض عملية إغلاق صارمة خلال الفترة من 17 مارس وحتى 11 مايو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنه يريد أن يجعل الكمامات إلزامية في الأماكن المغلقة "في غضون أسابيع".