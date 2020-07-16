أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ميناء بوشهر: سبع سفن تشتعل في أحدث حرائق غامضة في إيران

10:34 ص الخميس 16 يوليه 2020
ميناء بوشهر: سبع سفن تشتعل في أحدث حرائق غامضة في إيران

طهران- (بي بي سي):

أفادت تقارير إعلامية حكومية بأن سبعة قوارب على الأقل اشتعلت فيها النيران في حوض لبناء السفن في ميناء بوشهر في جنوب إيران.

وصرح رئيس مركز إدارة الأزمات في طهران لوكالة أنباء "إيرنا" بأن الحريق تم احتواؤه وأنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

لم يكن السبب واضحاً، لكنه الأحدث في سلسلة من الحوادث الغامضة في إيران في الأسابيع الأخيرة.

وقد تضمنت انفجارات وحرائق في منشأة للصواريخ ومحطة للطاقة وعيادة طبية ومجمعاً نوويا.

وقد أدت الحوادث إلى تكهنات حول وجود حملة تخريب.

ويوم الاثنين، شبّ حريق في منطقة صناعية بالقرب من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وقال المسؤولون إن ستة صهاريج تخزين غاز اشتعلت فيها النيران وانفجر واحد.

في اليوم السابق، اندلع حريق في منشأة للبتروكيماويات في جنوب غرب منطقة ماهشهر، والذي عُزي إلى تسرب نفطي.

وقالت إدارة الإطفاء في العاصمة إن اسطوانات غاز عدة انفجرت يوم السبت داخل قبو مبنى سكني في طهران.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يبحثون ما إذا كان التخريب الذي قامت به قوى أجنبية أو جماعات محلية معارضة هو السبب في الانفجارات السابقة التي وقعت في محطة ناتانز لتخصيب اليورانيوم في 2 يوليو ومنشأة خوجير لإنتاج الصواريخ في 26 يونيو.

في عام 2010، تم استخدام فيروس كمبيوتر يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة الآلات في ناتانز.

هذا المحتوى من

إيران ميناء بوشهر حريق

الخبر التالى:

"لقاح كورونا".. الإمارات تجري أولى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: وضع كورونا لا يزال يبعث على القلق.. ونواجه صعوبات