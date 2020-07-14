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مسؤول أمريكي يكشف المدة التي تحتاجها بلاده للسيطرة على كورونا

11:57 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
مسؤول أمريكي يكشف المدة التي تحتاجها بلاده للسيطرة على كورونا

فيروس كورونا

وكالات

كشف مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، الفترة الزمنية التي تحتاجها بلاده للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، حال ارتداء جميع المواطنين للكمامات، قائلاً: "نحتاج لفترة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع، يرتدي فيها الجميع الكمامات، للسيطرة على الوباء" حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال ريدفيلد، في مقابلة عبر الإنترنت مع دورية الجمعية الطبية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه إذا وضع جميع الأمريكيين كمامات، فإنه من الممكن السيطرة على تزايد حالات الإصابة بكورونا المستجد، خلال فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

وفي ظل تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة حالات الإصابة لعدد السكان إلى جانب بيرو.

كما تحتل المركز السابع في عدد الوفيات من حيث نسبتها مقارنة بالإصابات بعدما سجلت أكثر من 135 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا مكافحة الأمراض ارتداء الكمامات الولايات المتحدة

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