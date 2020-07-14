أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

هولندا تستبعد توصل القمة الأوروبية لاتفاق حول صندوق إعادة الإعمار

07:33 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
هولندا تستبعد توصل القمة الأوروبية لاتفاق حول صندوق إعادة الإعمار

رئيس-الوزراء-مارك-روته

لاهاي - (د ب أ)

شكك رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في فرص توصل القمة الأوروبية المقبلة إلى اتفاق بشأن صندوق الإعمار الأوروبي لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وقال روته، خلال نقاش في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن احتمال نجاح ذلك يوم الجمعة أوالسبت، ضئيل"، ورأى أن من الصعب بشكل خاص التوصل إلى اتفاق على الشروط الخاصة بتقديم المنح وإمكانية الرقابة على الإصلاحات اللازمة لهذا.

في الوقت نفسه، أبدى روته استعداده للتفاوض من أجل التوصل إلى حل مقبول من الجميع، مشيرا إلى أن استخدام حق النقض هو علامة على العجز.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الأوروبية التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين في بروكسل ستبحث صندوق إعادة الإعمار وموازنة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تصور المفوضية الأوروبية، فإن صندوق الإعمار الذي سيتم تمويله عن طريق الديون بقيمة تبلغ 750 مليار يورو، سيقدم مساعدات بقيمة 500 مليار يورو في صورة منح، و مساعدات بقيمة 250 مليار يورو في صورة قروض.

وفي المقابل، تشكل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد ما يعرف بمجموعة "المتقشفين الأربعة"، حيث ترفض هذه الدول تقديم مساعدات بالمليارات لا تُرَد، كما أنها ترهن المساعدات المالية بتنفيذ إصلاحات ولاسيما في يتعلق بسوق العمل ونظام التقاعد.

ع

مارك روته هولندا القمة الأوروبية رئيس الوزراء الهولندي الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

الخبر التالى:

مشروع سعودي يزيل 1014 لغمًا حوثيًا في اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)