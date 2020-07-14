تأجيل إطلاق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية بسبب مزيد من الفحص للأجهزة

سول- (أ ش أ):

أعلنت شركة فضاء تجارية يوجد مقرها بالولايات المتحدة أن الإطلاق المخطط لأول قمر صناعي للاتصالات العسكرية لكوريا الجنوبية تم تأجيله بسبب إجراء المزيد من الفحص والتفتيش للأجهزة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن شركة "سبيس إكس" إنه كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي "أناسيس - 2" من فلوريدا على صاروخ "فالكون 9 بلوك 5" اليوم الثلاثاء، ولكن سيتم تحديد موعد إطلاق جديد بعد الفحص.

وأوضحت أنه تم تأجيل إطلاق "أناسيس - 2" لإلقاء نظرة فاحصة على المرحلة الثانية وسيتم تبديل الأجهزة إذا لزم الأمر، مضيفة أنها ستعلن عن تاريخ الإطلاق الجديد في وقت لاحق، لكنها لم توضح سبب إجراء التفتيش أو إن كانت هناك مشكلة.

وذكرت الشركة أول أمس الأحد أنها أكملت اختبار اشتعال الحريق الساكن للإطلاق المخطط له.

ويعتمد الجيش الكوري الجنوبي حاليا على الأقمار الصناعية الدولية والمملوكة للمدنيين للاتصالات.