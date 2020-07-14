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1681 حالة في 24 ساعة.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

12:05 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
1681 حالة في 24 ساعة.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

سجلت إسرائيل 1681 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن هذا هو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد.

وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و368 حالة وفاة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

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