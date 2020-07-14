الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ بسبب الظروف الجوية

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - المسؤولة عن صاروخ الإطلاق - تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن فريق العمل يعمل حالياً على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو الجاري سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة .​