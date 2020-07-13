فوتشي: الولايات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا يجب أن تتراجع وتلتزم بالقواعد

واشنطن - (د ب أ)

صرح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، إنه يتعين على الولايات التي تشهد زيادة في معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، أن تتخذ خطوة للوراء فيما يتعلق بإعادة فتح الحياة العامة مرة أخرى، وأن تفرض سيطرتها على تفشي الفيروس.

وحذر فووتشي، من أن عددا من الولايات لا يلتزم بضوابط الصحة العامة بشأن كيفية إعادة فتح الحياة العامة بشكل آمن، مما تسبب في الارتفاع الحالي في معدلات الإصابة بالمرض.

وقال فوتشي في بث مباشر مع جامعة ستانفورد: "يمكننا أن نسيطر على هذه المسألة، وأنا واثق من قدرتنا. إذا ما تراجعنا للوراء.. لست بحاجة إلى فرض الإغلاق مرة أخرى.. ولكن تراجع بعض الشيء، ثم تحرك للأمام بشكل حذر من خلال مراعاة الضوابط بشكل تدريجي".

وأكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل فرض إغلاق كامل مرة أخرى، ولكن من الضروري القيام ببعض التراجع في مناطق معينة، مشيرًا إلى ولايات أريزونا وفلوريدا وتكساس باعتبارها بؤر للفيروس.