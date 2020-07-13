الحكومة الفرنسية توقع اتفاقا لزيادة رواتب العاملين بالمستشفيات
باريس - (د ب أ)
وقعت الحكومة الفرنسية والنقابات الطبية، اليوم الاثنين، على اتفاق لزيادة رواتب موظفي المستشفيات، بعد أن تم الاحتفاء بهم كأبطال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن الاتفاق "التاريخي" سيشمل مبلغا إضافيا سنويا بقيمة 6ر7 مليار يورو (6ر8 مليار دولار) .
وقال فيران إن نحو 5ر1 مليون عامل سيحصلون على زيادات صافية قدرها 183 يورو شهريًا، وسيتم أيضا مراجعة جداول الأجور لبعض المجموعات مثل الممرضات ومساعدي التمريض.
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس الماضي، بطرح "خطة ضخمة" للاستثمار في المستشفيات ومكافأة المهنيين الصحيين بشكل أفضل بمجرد انتهاء الجائحة.
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