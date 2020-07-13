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الصحة السورية تحذر من التراخي وسط ارتفاع المعدلات العالمية

04:21 م الإثنين 13 يوليه 2020
الصحة السورية تحذر من التراخي وسط ارتفاع المعدلات العالمية

فيروس كورونا في سوريا

دمشق - أ ش أ

حذرت وزارة الصحة السورية من أن مؤشر خطر العدوى بفيروس "كورونا" يرتفع، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "مخاطر العدوى بـ(كوفيد- 19) ترتفع مع تضاعف الإصابات عالميا، خلال الأسابيع الماضية ومحليا، وتوسع انتشار المرض أفقيا وعموديا"، حيث سجلت البلاد حتى اليوم 417 إصابة، و136 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه، من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية، قائلة إن ذلك "يعرض المجتمع بأكمله لخطر العدوى ويهدد بشكل خاص حياة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض قلبية وعائية وداء السكري والمشاكل الرئوية والكلوية ومنقوصي المناعة".

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية (في 19 من الشهر الجاري) دعت الوزارة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال حملات الدعاية، وضمن المراكز الانتخابية، وشددت على ضرورة الالتزام بتحقيق شروط التباعد المكاني وتجنب الازدحام.

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فيروس كورونا سوريا وزارة الصحة السورية

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