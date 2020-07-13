الصحة السورية تحذر من التراخي وسط ارتفاع المعدلات العالمية
دمشق - أ ش أ
حذرت وزارة الصحة السورية من أن مؤشر خطر العدوى بفيروس "كورونا" يرتفع، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "مخاطر العدوى بـ(كوفيد- 19) ترتفع مع تضاعف الإصابات عالميا، خلال الأسابيع الماضية ومحليا، وتوسع انتشار المرض أفقيا وعموديا"، حيث سجلت البلاد حتى اليوم 417 إصابة، و136 حالة شفاء و19 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أنه، من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية، قائلة إن ذلك "يعرض المجتمع بأكمله لخطر العدوى ويهدد بشكل خاص حياة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض قلبية وعائية وداء السكري والمشاكل الرئوية والكلوية ومنقوصي المناعة".
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية (في 19 من الشهر الجاري) دعت الوزارة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال حملات الدعاية، وضمن المراكز الانتخابية، وشددت على ضرورة الالتزام بتحقيق شروط التباعد المكاني وتجنب الازدحام.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
82070
عدد المصابين
-
24419
عدد المتعافين
-
3858
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
561617
عدد الوفيات
إعلان