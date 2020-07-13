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وفاة ابنة نيلسون مانديلا سفيرة جنوب أفريقيا في الدنمارك

10:47 ص الإثنين 13 يوليه 2020
وفاة ابنة نيلسون مانديلا سفيرة جنوب أفريقيا في الدنمارك

زيندزي مانديلا

جوهانسبرج - (د ب أ):

توفيت زيندزي مانديلا، 59 عاما، ابنة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، في مستشفى بجوهانسبرج.

وأكدت نديليكا مانديلا اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وفاة جدتها.

وذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن الابنة الصغري لنيلسون مانديلا من زوجته الثانية ويني ماديكيزيلا-مانديلا، توفيت مساء أمس في مستشفى بجوهانسبرج.

ولم تتوافر معلومات بشأن أسباب الوفاة، إلا أنه من المتوقع صدور بيان عن العائلة في وقت لاحق.

وكانت مانديلا سفيرة لبلادها لدى الدنمارك وقت وفاتها.

وأعرب المتحدث باسم حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم، الذي قاده نيلسون مانديلا، والذي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994 ، عن تعازيه عبر هيئة الإذاعة.

زيندزي مانديلا نيلسون مانديلا سفيرة جنوب أفريقيا في الدنمارك جنوب أفريقيا الدنمارك

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