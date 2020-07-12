أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن أسفها من التدخلات الأجنبية في الاقتصاد الليبي

08:24 م الأحد 12 يوليه 2020
السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن أسفها من التدخلات الأجنبية في الاقتصاد الليبي

السفارة الأمريكية في ليبيا

وكالات

أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي.

وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي، أعاقت التقدم وزادت من خطر المواحهة، وذلك بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.

وزعمت السفارة، أن قوات "فانجر" شنت غارات على مرافق مؤسسة النفط الليبية، وأضرّت بالليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.

وأكدت أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها، لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وأكدت أنه لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبًا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.

وقالت السفارة: "نحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الإكتراث".

الاقتصاد الليبي ليبيا السفارة الأمريكية

الخبر التالى:

حزب المؤتمر السوداني يقرر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية".. بيان جديد من الري بشأن مفاوضات سد النهضة