أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

البابا فرنسيس عن إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد: "أشعر بالألم البالغ"

01:13 م الأحد 12 يوليه 2020
البابا فرنسيس عن إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد: "أشعر بالألم البالغ"

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وكالات:

في أول تعليق له على قرار الحكومة التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد، أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن خيبة أمله إزاء هذه الخطوة.

وصرح الحبر الأعظم، الأحد، في عظته الأسبوعية بميدان القديس بطرس في الفاتيكان: "يتجه فكري إلى اسطنبول وأفكر في آيا صوفيا وأشعر بالألم البالغ"، حسبما أوردت رويترز.

ووالخميس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا التركية حكما بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي من مسجد إلى متحف.

وعقب إصدار هذا الحكم، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مرسوم يقضي بإعادة آيا صوفيا للعبادة كمسجد، واستدعت هذه الخطوة جدلا دوليا واسعا.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد، وبعد انهيار الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية العلمانية بقيادة مصطفى أتاتورك جرى تحويله إلى متحف في الثلاثينيات من القرن العشرين.

البابا فرنسيس آيا صوفيا الفاتيكان تركيا اسطنبول

الخبر التالى:

أردوغان يعلن ولادة جديدة لتركيا المسلمة في "آيا صوفيا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"