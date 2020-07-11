تركيا: 1016 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يلامس 212 ألف حالة

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت تركيا اليوم السبت، تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 211 ألفا و981 حالة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة القول إنه جرى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و 344 شخصا.

وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 193 ألفا و 217 شخصا بعد تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 91%، مشيرا إلى أن الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.93 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن تركيا رفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.