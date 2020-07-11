الجزائر: متخوفون من تحول ليبيا إلى صومال جديد

وكالات:

أكد وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، السبت، استعداد بلاده لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا، قائلاً "نريد جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار"، وذلك ضمن الجهود الرامية لإيجاد حلول تنهي الأزمة في ليبيا، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

قال بوقادوم في مؤتمر صحفي، إن أمن واستقرار ليبيا مهم للأمن القومي الجزائري، و"متخوفون من تحول ليبيا إلى صومال جديد".

وأضاف "تجمعنا روابط تاريخية مع ليبيا"، وقال "مبادرة الجزائر للتسوية السياسية في ليبيا قائمة والأيام القادمة ستحمل الجديد".

كما أكد بوقادوم، أن هناك طلبا ملحا من طرف الليبيين لوساطة بلاده، موضحاً أن وقف إطلاق النار الذي تم في ليبيا شهر فبراير تم الاتفاق عليه في الجزائر.

وقال نؤيد الليبيين لإيجاد حل بين الليبيين أنفسهم، موضحاً أن هناك حربا بالوكالة في ليبيا ولم يعد الصراع بين الليبيين وحدهم.

وشدد على رفض أي تدخل خارجي في ليبيا، مطالبا باحترام حظر وتوريد الأسلحة.

كما أكد على احترام حسن الجوار وحل النزاعات سلميا، مشدداً على أهمية عدم التدخل بشؤون الغير.