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السعودية تعفي "بعض الأجانب" من الرسوم والغرامات

12:00 م السبت 11 يوليه 2020
السعودية تعفي "بعض الأجانب" من الرسوم والغرامات

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

الرياض- (د ب أ):

قررت السعودية إعفاء بعض فئات الأجانب من الرسوم والغرامات، خاصة الذين غادروا المملكة بتأشيرة خروج ولم يتمكنوا من العودة.

وقال مدير عام الجوازات في السعودية، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في بيان صحفي االسبت، إن "الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم".

وأضاف:"تشمل الفئات المعفاة كذلك المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي ولم يستفيدوا منها إضافة إلى الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواء لأقاربهم، أو مهمة عمل أو أداء أمر معين ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء".

من جهتها، دعت المديرية العامة للجوازات الجميع إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية، لتجنب نقل معلومات غير دقيقة.

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