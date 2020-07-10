إيران تكشف أسباب الانفجار الضخم غرب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار الذي وقع غرب العاصمة طهران، مساء الخميس، كان ناجمًا عن أعمال حفر.

وأوضح مدير الشؤون العسكرية والأمنية في إقليم البرز غربي طهران، مسلم عادلي، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم"، أن الانفجار نجم عن عمليات حفر لإنشاء نفق على طريق همت السريع بين مدينتي طهران وكرج.

وأضاف عادلي أن عمليات الحفر تجري في جبال كلاك الواقعة شرق مدينة كرج، مركز إقليم البرز، مضيفًا: "سنعمل على منع إحداث انفجارات أخرى أثناء ساعات الليل حرصًا على راحة المواطنين".

وسبق أن أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار غرب طهران وسط تضارب المعلومات في وسائل الإعلام المحلية حول صحة هذه الأنباء.

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملاً تخريبيًا من قبل مجموعات المعارضة أو هجومًا سيبرانيًا من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.​