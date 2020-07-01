"الاتحاد للطيران": 106 رحلات مساعدات إماراتية إلى 54 وجهة
أبوظبي - أ ش أ
أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تشغيل 106 رحلات جوية إلى 54 وجهة حول العالم، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الخارجية الإماراتية لتعزيز الدور الإنساني والخيري لدولة الإمارات دعماً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والكوادر الطبية، بما يسهم في احتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره على الصعيد العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المسؤول بالشركة أحمد محمد القبيسي قوله إن الاتحاد للطيران قامت بتشغيل أكثر من نصف رحلات المساعدات الإماراتية التي أطلقتها خلال هذه الفترة.
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