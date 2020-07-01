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القنصل الروسي بالإسكندرية يؤكد أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لبلاده

06:48 م الأربعاء 01 يوليه 2020
القنصل الروسي بالإسكندرية يؤكد أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لبلاده

رشيد صديقوف القنصل العام لدولة روسيا في الإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ

قال قنصل عام روسيا بالإسكندرية، رشيد صديقوف، إن القنصلية الروسية بدأت اليوم الأربعاء، فى استقبال الناخبين الروس للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اليوم يعد اليوم الرئيسي لعميلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، وأن القنصلية فتحت أبوابها منذ الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأكد القنصل، أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة لروسيا ومستقبلها وللشعب الروسي، مشددا على قوة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل شتى مجالات التعاون وتمتد عبر التاريخ.

ونوه إلى الثقة التي تتمتع بها العلاقة بين الدولتين، المستندة على تقاليد الصداقة بينهما، مدللا على ذلك بوصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد من روسيا إلى مصر يوم الخميس الماضي، والتي كان في استقبالها بمدينة الإسكندرية السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو.

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القنصل الروسي بالإسكندرية رشيد صديقوف القنصلية الروسية التعديلات الدستورية فيروس كورونا روسيا

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