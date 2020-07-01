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وزير خارجية اليونان يؤكد دعم بلاده لأي حل سياسي للأزمة في ليبيا

03:51 م الأربعاء 01 يوليه 2020
وزير خارجية اليونان يؤكد دعم بلاده لأي حل سياسي للأزمة في ليبيا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

بنغازي (ليبيا)- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الأربعاء دعم بلاده لأي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

ووصل الوزير دندياس اليوم على رأس وفد رفيع إلى طبرق في شرق ليبيا والتقى برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين ، حسبما أفاد مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي في بيان صحفي .

ووفق البيان، بحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، لافتا أن الوزير اليوناني أعرب عن ترحيبه بمبادرة رئيس مجلس النواب والتي تقضي بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي .

وأشار البيان إلى أن الوزير اليوناني أعلن دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشددا على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.

ولفت إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقدا الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وكانت حكومة الوفاق وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين .

ووفق وكالة الأنباء الليبية، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها ، فإن زير الخارجية اليونانيأ اعرب عن استنكار بلاده للتدخل التركي في ليبيا، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يوفر مستقبلا أفضل للشعب الليبي.

نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان الازمة الليبية

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