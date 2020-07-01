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انتشال جثث 6 مهاجرين جراء غرق قارب بتركيا

11:19 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
انتشال جثث 6 مهاجرين جراء غرق قارب بتركيا

وزير الداخلية التركي سليمان صوليو

أنقرة – (أ ش أ):

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صوليو اليوم الأربعاء انتشال جثث 6 مهاجرين لقوا مصرعهم جراء غرق قارب الأسبوع الماضي بشرق البلاد.

وقال الوزير سليمان صوليو -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن تقديرات السلطات تشير إلى وجود ما بين 55 إلى 60 مهاجرا على متن القارب عند غرقه وسط طقس عاصف، مشيرا إلى القبض على 11 شخصا على خلفية الكارثة.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ تضم قوارب ومروحيات إثر غرق القارب السبت الماضي. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن المهاجرين من باكستان وأفغانستان وإيران.

يشار إلى أن تركيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين باتجاه أوروبا.

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